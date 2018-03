Lliçó democràtica a l'Estat d'una eurodiputada contrària a la independència d'Escòcia i el Brexit

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 16:45 h

L'escocesa Catherine Stihler insta la Unió Europea a actuar per protegir els drets humans de presos i exiliats catalans

M.B| Catherine Stihler, eurodiputada laborista d'Escòcia i exrectora de la Universitat de St Andrews -que compta, entre les seves files docents, amb l'exiliada catalana Clara Ponsatí- ha publicat un article al diari 'The Herald' per criticar els mètodes repressius i autoritaris de l'Estat espanyol contra el moviment sobiranista.

L'eurodiputada es qüestiona si "quan els cinc exiliats siguin enviats a Espanya en algun moment", seran respectats els seus drets fonamentals o tindran un judici just. És per això que insta a la Comissió Europea a "intervenir per assegurar-ho" i a Jean-Claude Juncker -el seu president- a representar correctament les posicions de tots els estats membre de la UE. "No podem limitar-nos a tenir un dels nostres estats membre suprimint i anul·lant les divergències polítiques dins del seu propi estat", conclou per afegir que això "no hauria de ser un problema vinculat al suport o l'oposició a la independència escocesa". "Aquesta és una qüestió de justícia natural que hauria d'unir a tothom a Escòcia, al Regne Unit i a tota Europa", conclou.



Stilhler apunta estar "totalment en desacord amb la independència escocesa" i assegura haver fet "campanya per mantenir el Regne Unit junt, igual que vaig fer una campanya per mantenir-nos units amb la Unió Europea". Amb tot, els seus posicionaments polítics no li impedeixen afirmar que "totes les persones tenen dret a l'autodeterminació": "malgrat la meva ferma oposició a la independència escocesa, crec que les autoritats espanyoles han emès un terrible judici sobre el tema".

Per començar, critica el mal ús de l'euroordre que demana l'extradició a Espanya dels exiliats per part de la justícia espanyola; ja que -explica- aquest mecanisme va ser creat per usar només si "hi havia un risc significatiu per al públic, com en casos relacionats amb el terrorisme" i no "per atacar els opositors polítics".