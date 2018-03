[Vídeo] Albiol reconeix (sense voler) al Parlament que Puigdemont és un pres polític a Alemanya

Última actualització Dimecres, 28 de març de 2018 17:45 h

Es mostra orgullós que Sànchez sigui empresonat per "pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil"

Redacció| "Si el senyor Puigdemont està a una presó d'Alemanya és per intentar provocar la ruptura de Catalunya amb la resta d'Espanya". Són paraules del líder del PPC, Xavier García Albiol, al ple d'avui al Parlament de Catalunya; on ha relacionat (sense voler) la ideologia independentista amb un delicte i -per tant- ha definit Carles Puigdemont i la resta de dirigents sobiranistes empresonats com a presos polítics.

"Dejen de decir mentiras: si el señor Puigdemont está en una cárcel de Alemania es por intentar provocar la ruptura de Catalunya con el resto de España" @Albiol_XG en el #Parlament — PP Català (@PPCatalunya) 28 de març de 2018

Albiol reconeix (sense voler) al Parlament que Puigdemont és un pres polític a Alemanya pic.twitter.com/WalH6e94AK — directevideos (@directevideos) 28 de març de 2018

Albiol ha usat els seus cinc minuts d'intervenció (com a grup amb mínima representació parlamentària) per carregar contra els presos polítics ja que -per a ell- és motiu de goig l'empresonament dels seus adversaris en el terreny de la política. Tant és així que, des del compte a Twitter del PP català, han fet una piulada per reproduir les paraules d'Albiol al ple, sentint-se orgullosos.Sobre Jordi Sànchez, el líder popular ha assenyalat que "si està a Soto del Real és perquè es va pujar a un cotxe de la Guàrdia Civil per atiar la subversió", comentari que ha estat xiulat per la gran majoria de diputats a la cambra.