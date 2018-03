La germana de Comín titlla Arrimadas de ''covarda'': ''no ens pot mirar a la cara''

Durant la intervenció de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, Betona Comín ha penjat a Twitter una fotografia en que destacava com Arrimadas "fa la seva intervenció des de l’escó, d’esquena a les famílies". "No ens pot mirar a la cara. És una covarda", ha escrit.Arrimadas ha dedicat el seu torn de paraula per titllar de "barbaritat" la proposta de resolució presentada pels grups independentistes en que demanen "la posada en llibertat immediata" dels presos polítics. Segons ella, la votació que s'ha de produir avui es pot comparar a la possibilitat que "el parlament andalús votés que Chaves i Griñán", implicats en el cas de corrupció dels ERO, "no poguessin entrar a la presó".