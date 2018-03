La tieta de la reina espanyola es solidaritza amb la llibertat dels presos polítics

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

28 de març de 2018, 19.47 h

Catalunya no ha tingut mai rei. Catalunya ha estat un principat, un munt de comtats, com el comtat d'Urgell, Barcelona... , però el territori en si no era considerat un regne. Els reis van començar a sorgir després que Berenguer Ramon (crec que es deia així ) és casés amb Peronella d'Aragó, la qual era hereva del tron d'Aragó, territori que sí que era considerat regne, per tant el títol de rei va passar a nom de Berenguer, el qual era rei d'Aragó, comte d'Urgell... etc., vull dir que... Llegir més