Com unir la Setmana Santa amb la reivindicació pels presos polítics catalans

A Catalunya i a Munic

Redacció| Arriba la Setmana Santa, probablement, en un dels moments més importants de la història de Catalunya. Els drets i les llibertats estan essent trepitjats al país, amb dirigents polítics empresonats i exiliats per idees que comparteixen amb milions de catalans. Potser per això, a Tarragona, la festivitat d'enguany no serà com la resta.

"Expressa't, porta pancartes, fotos, vesteix com vulguis, cobert o descobert, amb un toc de groc i amb espelmes", diu el cartell que convida a assistir a la mobilització del CDR i on els 'natzarens' apareixen vestits de groc. "No descartarem fins a tenir-los a casa", sentencien des de l'organització.

Manifestació a Munic per la no extradició de Puigdemont



Un dia després de la professó a Tarragona, dissabte 31 de març, l'ANC i el CDR de Munic han organitzat una manifestació per demanar que no s'extraditi el president Carles Puigdemont a l'Estat espanyol des d'Alemanya, on es troba actualment sota custòdia a l'espera de la decisió de la justícia germànica.



DEMO am Samstag den 31.3. von 17 bis 19Uhr am Stachus. Keine Auslieferung!

Aquest divendres (Divendres Sant, segons la creença cristiana) a les 20h., el CDR tarragoní ha organitzat una professó única per tal de reivindicar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats catalans. Es tracta d'una imitació de la marxa religiosa (amb tocs polítics i reivindicatius) pels carrers de la ciutat i que substituirà la protesta de cada divendres organitzada pel Comité. Està convocada al davant de l'edifici de l'antiga presó del municipi i destinada -també- a reivindicar la retirada de l'article 155 a Catalunya.