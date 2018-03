Puigdemont considera una cançó d'Obeses l'himne ciutadà del procés

El conseller Puig ha explicat que Puigdemont li va encantar el tema de la banda osonenca Obeses anomena "Ens en sortirem". "Quina gran banda sonora del nostre procés!" exclamava el president tot just escoltar el tema.

Posteriorment, demostrant certs coneixements musicals (com ja va fer tocant la guitarra) descrivia la cançó: "És com un himne ciutadà, un cant popular i coral tal com va ser I'1 d'octubre; moltes veus se sumen a una mateixa melodia, i ho fan amb esperança, optimisme i alegria. Que no ens ho robi ningú, tot això!".

El conseller explica que Puigdemont li va demanar un favor: "digues-los, si us plau, que m'ha emocionat poder sentir la seva veu i la seva música des d'on em trobo". Fins i tot, el president va arribar a dir que "aquesta cançó m'ha donat encara més ànims".

A més, va desitjar que el nou CD d'Obeses, 'Fills de les estrelles' sigui un gran èxit" per acabar dient-los que "ja sabeu que estic a la vostra disposició pel que convingui!".