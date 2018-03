Una ràdio francesa acusa el Gobierno de mentir sobre les seves pràctiques per detenir Puigdemont

Després que el senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, registrés una pregunta al Senat en que demanava per què s'havien realitzat els controls i registres en territori francès, el Gobierno ha respost que "la Guàrdia Civil no va realitzar aquests controls en territori francès en les dates referides".És aleshores quan ha aparegut la ràdio francesa 'France Bleu', que s'ha fet ressò de la notícia i ha mantingut la versió de l'entrada "il·legal" de la policia espanyola al país. Segons expliquen, la resposta de Madrid a EH Bildu "contradiu els testimonis" i -d'altra banda- es pregunta perquè el Gobierno ha trigat dos mesos en respondre la pregunta d'Iñarritu. "En qualsevol cas, els habitants de Prats-de-Mollo que van donar el seu testimoni a France Bleu Roussillon (amb fotografies incloses) estaran encantats de saber que, als ulls de les autoritats espanyoles, són considerats mentiders", sentencien des de la ràdio francesa.La resta de preguntes d'Iñarritu que l'Estat espanyol s'ha evitat contestar tractaven quants operatius, en quins dies i llocs es van fer, quantes persones i vehicles es van identificar i registrar o -tenint en compte les comptades ocasions en que es permet a les forces de seguretat de l'Estat espanyol traspassar les seves fronteres- quin va ser el motiu dels controls i si es comptava amb l'autoritat de les autoritats franceses.

El Gobierno dice que la @guardiacivil no realizó controles en Prats de Molló #Catalunya Nord #France en enero. Contradice la versión de testigos, el alcalde y de medios como @bleuroussillon #PreguntasParlamentarias pic.twitter.com/GECUIMkr5d

