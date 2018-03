Portades: l'ABC retreu al PSC i els Comuns una suposada aliança per donar suport als republicans

No hi ha cap vot

El diari ABC recorda que aquest dimecres hi va haver ple al Parlament i fa referència a les seves pàgines d'una suposada aliança entre els socialistes i els Comuns per tal de situar-se al costat dels partits republicans: "Iceta y los comunes se alían con los separatistas para proteger a Torrent". Un enfoc similar però sense els socialistes el recull El Mundo: "Podemos y los separatistas se unen para no condenar la violencia".