"No sabem tots els detalls de la detenció, ho estem investigant" assegura l'advocat del president

Redacció | Carles Puigdemont passarà tota la Setmana Santa a la presó, com a mínim fins dimarts. A Alemanya tant aquest dijous com dilluns és festa. Malgrat tot, aquest dijous, la Fiscalia també revisarà tota la documentació que li ha enviat Espanya per tal d'extradir el president. Per altra banda, la policia va detenir aquest dijous i va posar en llibertat al cap d'una estona l'historiador Josep Lluís Alay i dos Mossos d'Esquadra que acompanyaven Puigdemont durant el seu viatge.

"Tot és un despropòsit: des del punt de vista jurídic com des del punt de vista del sentit comú", ha comentat l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en una entrevista a RAC1."El professor Alay és una persona amb tres doctorats, que parla sis idiomes, i és un dels principals experts europeus en relacions internacionals asiàtiques. Era una de les persones que acompanyava Puigdemont a Bèlgica".



Un localitzador al cotxe



"Les persones que l'acompanyaven no han comès cap delicte. Alay li feia una mica d'assistent per la seva condició d'expert". "El doctor Alay no és cap persona perillosa i van fer una mena de desplegament, amb xou, per detenir-lo. El van detenir al pàrquing de l'Illa. Quan li van prendre el mòbil, va veure com li treien un localitzador del cotxe".

"Formalment, no ens han dit de què se l'acusa". "Tampoc ens han dit si ha de passar a disposició judicial", ha clarificat. "No sabem tampoc si el van detenir per ordre de la Fiscalia o de l'Audiència Nacional". Però Cuevillas té les seves sospites. "El delicte d'encobriment està castigat amb un màxim de tres anys de presó. La lògica és que s'imposi en el seu grau mig, que serà un pena de menys de dos anys. Però no hi ha cap base per acusar-lo d'encobriment".



Campanya de la por

"Forma part d'una campanya de la por, de posar nerviós l'entorn del president Puigdemont". "Els fets presumptament delictius són 'identificado en el vehículo en el que viajaba Carles Puigdemont".

"Puigdemont mai s'ha amagat d'on era". "A Brussel·les, abans et deien 'Messi' i 'Barça' i ara et diuen 'Puigdemont'". També ha assegurat que "no sabem tots els detalls de la detenció [de Puigdemont], ho estem investigant".



"Pel que sembla, els dispositius geolocalitzadors són obra dels serveis secrets espanyols". "Hi ha moltes irregularitats: la detenció i el forum shopping, és a dir, decidir quina jurisdicció et va millor i efectuar allà la detenció, quan Puigdemont anava a posar-se a disposició de la justícia belga", ha reblat.

