Aragonès contradiu Rufián i afirma que són els ''tribunals espanyols'' els qui decideixen si es pot investir Puigdemont

"Apostarem pel nom que permeti una investidura efectiva, no és qüestió de noms"

@JoanSole_ | El desgavell comunicatiu d'ERC està oferint una onada de contradiccions quasi diàries a l'hora de concretar la seva aposta perquè el president legítim, Carles Puigdemont, torni a ser, o no, el candidat per ser investit president de la Generalitat. El desgavell comunicatiu d'ERC està oferint una onada de contradiccions quasi diàries a l'hora de concretar la seva aposta perquè el president legítim, Carles Puigdemont, torni a ser, o no, el candidat per ser investit president de la Generalitat.

Fa una setmana podíem escoltar els congressistes Joan Tardà i Gabriel Rufián apostant per la renúncia de l'acta de diputat de Carles Puigdemont i Toni Comín. Dimarts, a 8TV, el mateix Rufián canviava d'opinió: ''La mesa s'ho ha de jugar tot i investir Puigdemont''. Avui, a Els Matins de TV3, l'adjunt de presidència d'Esquerra Republicana i secretari d'Economia del Govern, ha canviat de criteri quan ha estat preguntat per la possibilitat que Puigdemont torni a ser el candidat de Junts per Catalunya: "Apostarem pel nom que permeti fer una investidura efectiva, no és una qüestió de noms". I matisa, "qui ha de decidir" si la candidatura de Puigdemont permet fer una investidura "efectiva" i "aviat" són els "tribunals espanyols".

Aragonès considera que ERC ha pres "molts riscos": "no és una qüestió de valentia, sinó d'efectivitat". En aquest sentit, s'ha referit a la candidatura de Puigdemont com una aposta que es va retirar "l'1 de març" i que, per tant, "si hi ha algun canvi el primer que ho haurà de dir és ell".