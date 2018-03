Els alemanys rebutgen l'extradició de Puigdemont a Espanya

Els del FPD liberal es mostren més dividits. El 44% hi està en contra mentre que el 40% hi està a favor. Ara bé, qui té menys dubtes són els de la CDU, el partit de la cancellera Angela Merkel, que és l'únic partit amb més partidaris d'entregar Puigdemont a Espanya amb un 51%.

Els que hi estan més en contra són els partidaris de Die Linke, el partit d'esquerres, amb un 71%. El 66% correspondria a Alternativa per Alemanya, d'extrema dreta. Els verds s'hi oposen en un 49% i els de l'SPD en un 46%.

Concretament un 51% dels enquestats rebutjaria l'extradició i un 35% hi donaria suport. El 14% es manté indiferent.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal