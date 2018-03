Domènech espera que els problemes entre JxCat, ERC i la CUP propiciïn un Govern amb els comuns

Última actualització Dijous, 29 de març de 2018 11:30 h

"Si ERC no fa efectiu el pacte amb JxCat, cal omplir àmplies majories per formar un Govern"

@JoanSole_ | El joc de cartes parlamentari per fer possible un govern alternatiu és una realitat. El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, ha deixat molt clar a Els Matins de TV3 que davant la possibilitat que no es faci efectiva una investidura de majoria independentista cal treballar amb noves majories que "van des del PSC a la CUP".

Domènech, que creu que la pilota és sobre la teulada dels partits independentistes, "ells tenen la majoria per formar govern", considera que davant la possibilitat que els partits republicans no tanquin una investidura això obre la porta a fer un executiu de "caràcter tècnic", el que vol dir "un govern que en el seu cor ha de tenir el catalanisme progressista".

Davant l'atzucac de la investidura, el líder dels comuns considera que potser és moment que els partits "facin un pas enrere, i el país un endavant", ja que, afirma, "de Puigdemont hem passat a Sànchez, i de Sànchez a Turull per culpa d'un calendari judicial... Ahir semblava que tornàvem a Puigdemont... Tornar al punt de sortida és perquè no se sap cap a on es va. Als partits independentistes els uneix més el passat que el futur". Segons Domènech, "tenim un problema de motxilles entre partits independentistes, per bloquejos i retrets".

En aquest sentit, el president del grup parlamentari de CatComú considera que si ERC no fa efectiu el pacte amb JxCat "cal omplir àmplies majories per formar un govern" que comptaria amb aliances que van "en el camp social de CCOO a Òmnium Cultural i de majories que vagin des del PSC a la CUP".

