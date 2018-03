Cremen l'Ateneu de Sarrià i l'omplen de símbols nazis

Última actualització Dijous, 29 de març de 2018 12:00 h

L'incendi ha causat danys estructurals importants a l'edifici, on hi havia dos locals de l'ajuntament, un d'ells ocupat des del 2015

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | Un incendi ha calcinat aquesta matinada un immoble situat al número 29 del carrer Hort de la Vila del barri de Sarrià, a Barcelona.

Imatge d'una de les pintades de l'Ateneu © @arran_sarria Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Arran, Ateneu, barcelona, feixistes, nazis, Sarrià

Notícies relacionades

Des de l'organització Arran asseguren que podria haver estat provocat per uns grups d'ideologia feixista que ja haurien participat en altres accions contra el mateix Ateneu.Segons fonts del consistori, l'avís de foc s'ha rebut a les 3.45 hores i fins al lloc s'hi han desplaçat cinc dotacions dels Bombers de Barcelona, que han acabat les tasques d'extinció i ventilació a les 7.49 d'aquest matí. En aquest edifici hi havia dos locals de l'ajuntament i un d'ells estava ocupat des del 2015.A causa de les flames, l'edifici té importants danys estructurals. Per ara es desconeixen les causes de l'incendi i cap persona ha resultat ferida.