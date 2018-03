Així és El Cuartelillo, el bar dedicat a la Guàrdia Civil de Saragossa

A més, a més, les taules són petits guàrdia civils i també hi ha l'opció d'emprovar-se el tricorni fent una cervesa.directe!cat

La decoració del lloc també és peculiar. En destaquen les darreres adquisicions que consten de plats amb la bandera d'Espanya no constitucional dibuixada.

I entre aquests carrers s'hi pot trobar El Cuartelillo. Es un bar de tapes on tota l'orferta gastronòmica que ofereix gira al voltant de set montaditos amb noms inspirats en els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat.Des del Montadito de 'Guardia Civil' o 'Guardia Civil Picante' al montadito de temporada, el 155. Però també s'hi pot trobar el montadito 'Legionario', el 'Secreta' o el 'Guerrillero'.

#1 Tomppa Sabadell Sabadell 29 de març de 2018, 14.47 h Quin tristesa, ells van tenir una Història impressionant i eren la gent molt digne i han convertit l'esclaus de feixistes espanyols.

