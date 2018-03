La manca d'inversió del Gobierno es carrega el Barcelona World Race

Última actualització Dijous, 29 de març de 2018 14:25 h

L'organització denuncia que la pròrroga dels comptes ha fet tancar l'edició 2018-2019

@JoanSole_ | És possible que aquesta notícia ja l'hagis llegit però amb un altre titular, com el que ha donat Antena 3, que justifica la cancel·lació de la pròxima edició de la Barcelona World Race per culpa de la "inestabilitat política".

És habitual sentir l'expressió que diu "que la realitat no espatlli un bon titular", i la veritat és que aquesta notícia és un gran exemple de distorsió i manipulació informativa. No, la Barcelona World Race no desapareix per la inestabilitat política, sinó perquè l'entitat, que veu de les subvencions per l'organització d'esdeveniments d'interès públic dels Pressupostos Generals de l'Estat. Així ho explica en el seu comunicat:

"La consideració de la Barcelona World Race com a esdeveniment d'Excepcional Interès Públic en els Pressupostos Generals de l'Estat, sol·licitada inicialment l'any 2015, s'ha vist endarrerida com a conseqüència de la pròrroga dels Pressupostos Generals de l'Estat a 2016 i la convocatòria d'eleccions de desembre del mateix any 2015, que, en haver-se de repetir per no assolir majoria, el juny de 2016, no ha pogut fer-se efectiva fins a l'abril de 2017. I, tot i això, la necessària constitució de la Comissió Interadministrativa que defineix els plans i programes que articulen el patrocini de la regata no es podrà celebrar fins al pròxim mes d'abril de 2018. Aquestes circumstàncies han dificultat d'una manera extraordinària les possibilitats de recerca de patrocini en el període normal segons la planificació habitual de comercialització de la regata, endarrerint en més de dos anys el procés previst en el Pla Director".