La TV principal de Luxemburg explica com l'extrema dreta espanyola influeix al procés judicial contra Catalunya

El grup comunicatiu de Luxemburg LTL Luxembourg ha publicat un article que segur que no agradarà gens als alemanys. Parla sense pèls a la llengua com l'extrema dreta espanyola està totalment involucrada en el procés judicial contra Catalunya. Textualment afirma que "darrere dels plets presentats pel fiscal espanyol contra els separatistes catalans, hi ha també un petit partit d'extrema dreta Vox, fundat fa quatre anys, que es va unir a la fiscalia".