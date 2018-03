Això és el que pensen els Laboristes i independentistes escocesos d'empresonar polítics

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

29 de març de 2018, 18.04 h

El passat divendres, Llarena va processar Gabriel per un presumpte delicte de desobediència, que es castiga amb una multa i inhabilitació per a càrrec públic de sis mesos a dos anys. Aquest delicte no pot suposar una extradició (i tampoc una detenció) i per això Gabriel no forma part dels dirigents catalanistes reclamats per l'euroordre de detenció dictada per Llarena, tots ells acusats de rebel·lió.