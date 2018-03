Avui fa 62 anys que Juan Carlos I va matar d'un tret el seu germà petit

Última actualització Dijous, 29 de març de 2018 17:30 h

Alfonsín tenia 15 anys i el monarca 18

Gerard Sesé @gerardsese | L'afició del rei emèrit Juan Carlos I per les armes i escopetes ve de lluny. Els seus safaris per l'Àfrica són prou coneguts: hi anava de cacera i es fotografiava amb les seves víctimes, les mortes eren animals com elefants o rinoceronts i les vives eren les amants que, també, amb una altra arma, havia caçat dies anteriors.

Safaris a banda, no és tant conegut per a l'opinió pública un fet obscur del passat de Juan Carlos I. Tot just avui fa 62 anys d'aquell 29 de març del 1954 quan un jove (que no infant) príncep amb 18 anys disparava amb una escopeta a la cara del seu germà Alfonsín, que tenia 15 anys causant-li la mort.

L'historiador Joan Balansó va descriure el difunt com "era un nen entremaliat i despert, simpatiquíssim, que alegrava la vida a tots aquells que el coneixien". Era un dels potencials hereus d'una dinastia fins al dia del tret.

Els fets van passar un dissabte de pluja a Estoril, la localitat portuguesa on vivien els Comtes de Barcelona i els seus fills. Esperant l'hora del sopar, els dos germans estaven sols, a la sala de jocs de la mansió per fer alguns trets contra un blanc circular de colors brillants, amb una pistola calibre 22, que els havien regalat.

Un tiet de la família va reconèixer dècades després que l'arma estava en mans del seu germà Joan Carles. La bala va entrar netament per un dels orificis del nas de Alfonsito, tal com explica elconfidencialmonarquico.com

El pare Juan de Borbón (l'avi de l'actual rei i que mai va regnar) va intentar reanimar-lo, sense èxit. El va cobrir amb una bandera espanyola que va arrencar del seu pal després d'obligar Joan Carles al fet que, ja de genolls, jurés que havia estat un accident.

La nota oficial

La secretaria dels comtes de Barcelona va facilitar la següent nota: "Estant l'infant don Alfons de Borbó netejant una pistola de saló amb el seu germà, la pistola es va disparar, aconseguint-a la regió frontal, morint al cap de pocs minuts".

El silenci de Franco

El règim franquista mai va oferir mostres de condol a Joan de Borbó i Franco va arribar a comentar la tragèdia "a la gent no li agraden els prínceps amb mala sort". La relació amb el seu pare mai va tornar a ser la mateixa, i l'endemà passat, Joan Carles va ser enviat a Espanya per continuar la seva formació militar.

