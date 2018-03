Puigdemont i Comín es querellen contra el programa d'Ana Rosa per la publicació dels seus missatges privats

En un comunicat, els advocat belgues Paul Bekaert i Christophe Marchand han explicat que "el dret penal belga, igual que l'espanyol, consideren una infracció la intercepció i la difusió de comunicacions privades" i es mostren "convençuts" que el cas acabarà amb una "sanció penal"."El compromís dels nostres clients amb la llibertat d'expressió sempre ha estat una constant en la seva vida personal i carrera professional i política", han dit Bekaert i Marchand, que remarquen que no es tracta de limitar la feina dels periodistes sinó de "protegir" un altre dret fonamental, "el del secret de les comunicacions privades".

ACN Brussel·les .- El president Carles Puigdemont i el conseller Toni Comín, tots dos destituïts pel 155, han presentat una querella contra el programa d'Ana Rosa de Telecinco per la publicació dels seus missatges de mòbil, segons ha pogut confirmar l'ACN. La querella s'ha presentat als jutjats de Lovaina, el municipi belga on els periodistes de Telecinco van filmar el mòbil de Comín, que era en un acte públic del partit nacionalista flamenc l'N-VA. Segons la defensa de Puigdemont i Comín, a Bèlgica és un "crim" filmar i fer públics els missatges privats d'una persona, d'acord amb la llei de privacitat. Els advocats diuen que el cas s'haurà de tramitar al país i que el jutge podria citar a declarar els periodistes i el càmera que van filmar els missatges. Si fossin condemnats, podrien ser obligats a pagar una multa.

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal