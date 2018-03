L'unionisme crea un perfil fals d'un CDR i la pífia

el verdugo del Cid Catalunya Catalunya

29 de març de 2018, 22.04 h

#8 veig que ara us ensenyen la ironia, al CNI. Fins i tot us ensenyen a llegir. Potser un dia, fins i tot, us ensenyin que el cul és per cagar, no per escriure merda i, encara menys, pel que el fas servir tu.



Però si ni així ho aprens, sempre pots demanar una cita a l'Iceta. Crec que feu bona parella: els dos no sou ningú i us penseu que teniu gràcia.