Aquest és el vídeo sobre la repressió a Catalunya que YouTube ha censurat i que ha convertit en viral

L'han tornat a penjar i acumula milers de visites

Gerard Sesé @gerardsese | No hi ha res pitjor que censurar quelcom que no vols que es vegi per a generar l'efecte contrari. Si no que els ho preguntin als directors de la revista satírica El Jueves o a l'escriptor del llibre Fariña. Ara, en tenim un nou exemple: un vídeo a YouTube que explica la història de repressió patida a Catalunya per part d'Espanya i que el servei de vídeos en línia va censurar.

Un vídeo en anglès que explica amb detall les relacions d'Espanya i Catalunya que expliquen "el que està passant avui a Catalunya i per què el feixisme està augmentant a Espanya".

Segons els seus creadors, el col·lectiu 'Fem Història' el vídeo ha estat censurat a YouTube per les denúncies que ha rebut el canal "per les bandes de bandera agressives dels grups de feixistes espanyols i d'extrema dreta".



I és que no només s'ha censurat el vídeo sinó el canal sencer de 'Fem Història'. La peça audiovisual titulada "Why catalan independence" va arribar a ser el tercer vídeo del moment a Youtube. Segons la plataforma, per incompliment de les normes. Joan Canadell, però, apunta motius ideològics.



És per aquest motiu que demanen a tothom que el comparteixi i en faci retuits.



