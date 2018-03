Última actualització Dijous, 29 de març de 2018 23:20 h

En declaracions al programa '8 al dia', de 8tv, la presidenta de l'ANC acusa el govern espanyol "d'inventar un relat de violència a Catalunya"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha assegurat que "Carles Puigdemont continua sent el candidat" i ha recordat que "els partits independentistes es van comprometre a restablir el govern legítim". Segons Paluzie, "el Parlament ha de fer un acte de sobirania i investir Puigdemont". També ha insistit que l'ANC seguirà treballant fins a tenir la independència: "L'objectiu de l'estat espanyol és acabar amb el moviment, i hi hem de contestar no deixant-nos influir per això". També ha recordat que "els qui lluitaven contra el franquisme sabien que la presó era una possibilitat. Ho hem d'assumir."

En declaracions al programa '8 al dia', de 8tv, Paluzie ha acusat el govern espanyol "d'intentar crear un discurs de la violència a Catalunya que ningú li compra". "Necessiten la violència per vendre el seu relat, que no existeix", ha dit. Sobre les accions dels CDRs, ha afirmat que "s'ha de ser escrupolós amb el principi de la no-violència, cosa que requereix un control molt gran", i ha recordat que "l'aplicació del 155 ha suposat una intervenció fortíssima a Interior". "S'hi està actuant amb una desproporció que busca que l'actitud de resistència pacífica tingui reaccions que no hi haurien de ser", ha afegit.Paluzie també ha assegurat que el bloqueig institucional a qui més perjudica és al govern espanyol. També ha defensat que "tenim una majoria, no molt àmplia, però que al Quebec o a Escòcia hauria suposat la creació d'un estat independent". Després es van mostrar unes febleses i aquesta independència no es va fer efectiva. Igualment, ha lamentat que "vam donar temps a l'estat espanyol per contrarestar la situació després de l'1-O".