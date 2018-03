Portades: Processons i legionaris a la portada de 'La Razón'

Arnau Virgili Tarragona Tarragona

30 de març de 2018, 11.49 h

#8

Rajoy com si fos Slobodan Milosevic, el gran feixista i netejador ètnic. A algú els sona això...

Feixistam opressor, corruptor i mentider, no us poseu la pell de xai que us va petitíssima i se us veu unes potes molt brutes i ensangonades.



