Torna el #novullpagar de la mà dels CDR per l'operació tornada de Setmana Santa

Presenten la seva "primera acció de desobediència civil massiva"

Redacció| Nova acció dels CDR contra la repressió de l'Estat al procés sobiranista català. Després de dies organitzant talls de carretera o manifestacions, els Comitès recuperen ara la campanya ciutadana #novullpagar, que animava els catalans a no pagar els peatges contra el desequilibri fiscal català i el pagament de vies que consideraven ja amortitzades. Es va produir durant l'any 2012.

No tindràn a qui manar, si nosaltres no obeïm#OperacióTornada#PrimaveraCatalana pic.twitter.com/a7teuszAQZ — CDRLesFranqueses (@CDRFranqueses) 29 de març de 2018

Ara, diversos CDR arreu del país han instat la ciutadania a afegir-se a aquesta acció, en l'operació tornada de la Setmana Santa, quan els resultats poden fer-se més visibles. Es pretén, així, dur a terme una acció de "desobediència massiva" i pacífica sota el lema "no tindran a qui manar si nosaltres no obeïm".Alguns CDR han animat a destinar els diners que no es paguin dels peatges a la caixa de resistència dels Comitès pels presos polítics i exiliats.