Iceta veu ''inviable'' la seva pròpia proposta per formar Govern

Última actualització Divendres, 30 de març de 2018 11:30 h

En una entrevista a 'El País', el líder del PSC sosté que "la sortida passa perquè una meitat no s'imposi a l'altra"

Redacció| Miquel Iceta creu que la seva pròpia proposta -ha plantejat, aquesta setmana, la formació d'un govern de concentració- és "inviable". En una entrevista a 'El País', el líder del PSC ha explicat que tot i que a ell li va "semblar bé plantejar a la societat i als mitjans de comunicació el debat sobre la necessitat d'un Govern de concentració", va entendre que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, pensés que es tractava d' "una proposta inviable".

"Qualsevol que vingui al Parlament comprovarà que és impossible un Govern de concentració o d'àmplies majories si l'independentisme ni tan sols és capaç de votar a favor d'una resolució que condemna la violència", ha reflexionat Iceta. Segons el líder socialista, "probablement" la majoria independentista crearà un Govern amb el suport de la seva majoria parlamentària perquè, segons ell, "estan en el seu dret". Amb tot, assegura que "la política de blocs s'ha de superar" i que la sortida a l'actual situació passa "perquè una meitat no s'imposi a l'altra".



El líder socialista considera que l'independentisme ha de "lidiar amb una victòria", cosa que, segons Iceta, "és molt dur, perquè saben que el que volien fer no ho poden fer tot i que tenen majoria". En aquest sentit, Iceta assegura que els comuns tenen "més predisposició" que ells per "auxiliar l'independentisme".

Amb tot, el socialista sosté que "el PSC té l'obligació de fer propostes per solucionar" l'actual situació esperant "el màxim suport i complicitat del PSOE". "El dia que tinguem una solució el PSOE estarà allà", assegura Iceta tot recordant que els socialistes ja van ser presents en la transició, la Constitució, l'Estatut del 1979 i el del 2006. "Les propostes del PSOE seran les que marquin la solució", afirma.