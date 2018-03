[Vídeo] Quatre ministres espanyols canten 'El novio de la muerte' pel Crist de la Legió

Última actualització Divendres, 30 de març de 2018 13:30 h

És un cos militar molt recolzat per l'extrema dreta

Redacció| Quatre ministres del govern espanyol van acompanyar ahir la Legió en el trasllat del "Cristo de la Buena Muerte" a Màlaga. Una acció que ha estat criticada pel suposat paper aconfessional de l'Estat, però encara més per un vídeo on es veu a ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido; el d’Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, i el de Justícia, Rafael Catalá entonant 'El novio de la muerte', un dels himnes més coneguts de la Legió.

Cap diferencia entre l’exèrcit islamofeixista d’Erdogan i aquest d’un país “modern i democràtic”:



“Yo prefiero tener un perro a tener una mujer, porque el perro ladra que ladra, y la mujer ladrona es”



Benvinguts a 1920!pic.twitter.com/gQbSFLIOlJ — CENSURAT NEWS (@MNAnoticies) 29 de març de 2018

¿Quién apoya a la Legión en el Maresme? Qué novedad, Democracia Nacional: pic.twitter.com/UWFAI7pTET — Bernat Castro (@Berlustinho) 29 de març de 2018



Maragall: "La qüestió és que pensen, decideixen i actuen com a 'nòvios de la mort'

"La qüestió no és que els quatre ministres cantessin 'sóc el nòvio de la mort', la qüestió és que pensen, decideixen i actuen com a 'nòvios de la mort' i que aquesta és la marca que adhereixen a l'Estat espanyol". Ho assegura el diputat d'ERC Ernest Maragall en una piulada aquest divendres a les xarxes socials. "Així confirmem la voluntat catalana de tenir 'vida' pròpia; adéu, Espanya", rebla la piulada de Maragall.



La cuestión no es que los 4 Ministros cantaran “...soy el novio de la muerte”, la cuestión es que piensan, deciden y actúan como “novios de la muerte” y que esa es la marca que le adhieren al Estado español.

Así confirman la voluntad catalana de tener “vida” propia

La devoció de l'Executiu de Mariano Rajoy a la Legió ha estat objecte de crítiques (sobretot, a la xarxa) pel que simbolitza a l'Estat espanyol aquest cos militar: aplaudit per grups de l'extrema dreta com Democràcia Nacional, manté valors arcaics i rancis com -entre altres- el masclisme.