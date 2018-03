La fotografia de l'unionista que va titllar Puigdemont de ''rata maricona'' amb un diputat del PP català

Doncs bé, aquest individu apareix a les xarxes socials en una fotografia acompanyat del diputat del PP català, Xavier Garcia Albiol.Es tracta de Jose Gomez Parejo i el seu compte de Facebook està ple de missatges d'odi contra els catalans de l'estil "Diós me ha comunicado que ayude a las personas que habéis cogido el camino de la independencia, i me ha traido 2.000 balas". A aquesta pàgina, celebra l'empresonament de "todos estos perrros independentistas" i es mostra sense complexos portant simbologia franquista.

Una captura de pantalla del vídeo on ataca Carles Puigdemont

