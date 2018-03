JxCat insisteix que qualsevol ''solució'' que no passi per investir Puigdemont ''serà provisional''

Una de les investidures provisionals a l'espera de Puigdemont podria ser la de Jordi Sànchez, pressionant l'Estat amb la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU que insta Espanya a adoptar totes les mesures necessàries per garantir els seus drets polítics.

També ha assegurat que, de moment, la seva formació estudia "tots els escenaris" i no ha rebelat el nom que pot sonar per una propera investidura. Amb tot, ha apuntat que "tenim la convicció que la voluntat democràtica dels ciutadans, que és tenir un Govern presidit per Puigdemont, es podrà complir molt abans que acabi la legislatura". "Potser ho haurem d'intentar més d'una vegada, però el que no farem és renunciar-hi", afegeix.En relació a la possibilitat que JxCat optés per un altre nom de manera provisional, Costa apunta que "Puigdemont només accedirà a renunciar provisionalment a la seva investidura per tots els obstacles i bloqueig perquè es pogués fer un Govern provisional i de transició fins que ell pogués ser investit". "Entenem que és el nostre president i així el reconeixem. Falta el tràmit formal de la investidura, però el president no deixa de ser-ho pel fet que el Rei d'Espanya no firmi el seu nomenament", conclou.Després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, Costa ha explicat que JxCat està estudiant "si en aquests moments es poden donar les circumstàncies per investir" el president. I és que, segons ell, ara es compleix el requisit de passar a disposició judicial que hauria imposat el Tribunal Constitucional com a condició.