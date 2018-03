Premsa alemanya assegura que Merkel no intercedirà en el cas Puigdemont

Última actualització Divendres, 30 de març de 2018 17:30 h

Per evitar un conflicte "jurídico-polític" i per respectar les competències de les administracions dels estats federats

Redacció| El govern d'Alemanya es mantindrà al marge d'una possible extradició de Carles Puigdemont a Espanya, segons publica aquest divendres 'Der Spiegel'. Després que el president, de la mà del seu advocat alemany Wolfgang Schomburg, demanés al govern alemany que aclareixi que aquest país no concedeix extradicions per causes polítiques; l'executiu de Merkel no hi pensa intervenir per evitar un conflicte "jurídico-polític". A més, segons el setmanari alemany, Merkel tampoc voldria interferir en les decisions sobre extradicions perque són competència de les administracions dels estats federats.

El fiscal general de Schleswig-Holstein ha de decidir després de les vacances de Setmana Santa si accepta o no tramitar l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem, i per quins càrrecs. Si l'accepta, s'obrirà un procés judicial que es pot allargar fins a dos mesos, tres si s'argumenten circumstàncies excepcionals. En una conversa telefònica el mateix divendres de la detenció de Puigdemont, els responsables de Justícia, Exteriors i Interior del govern Berlín va acordar que no hi hauria cap ingerència política en el cas.



L'euroordre de Pablo Llarena reclama el president per rebel·lió, malversació de fons públics i, també, corrupció, tot i que no està processat per aquest darrere delicte. El de corrupció és un dels 32 delictes reconeguts a tots els països membre de la Unió Europea que permeten accelerar l'entrega de les persones sobre les que recauen aquest tipus d'ordres d'àmbit europeu.