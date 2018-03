El PSOE castiga Montilla per no votar a favor del 155 al Senat

Tot i que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va mostrar-se aleshores comprensiu amb la decisió d'ambdós (que evitaven votar a favor del 155 però també trencar la disciplina de vot del partit), els dirigents socialistes al Senat ha decidit sancionar-los.La notícia s'ha fet pública després de diversos mesos perquè la direcció parlamentària, encapçalada per Ander Gil, va retardar l'assumpte fins després de les eleccions del 21D i perquè s'ho haurien pres amb calma en tractar-se d'una "qüestió interna". Amb tot, els tràmits per a l'expedient dels senadors (que ja van presentar al·legacions) es va iniciar abans dels comicis.

Multa de 300 euros Finalment, sel's ha imposat una multa de 300 euros, ja que el reglament dels socialistes preveu sancions d'entre 200 i 600 euros per als parlamentaris que s'absentin de votacions sense autorització prèvia. En el cas que sigui durant el ple, la multa és de 400 euros i arriba a la quantia màxima quan és necessària una majoria qualificada o la votació tingui "singular importància". Segons la direcció socialista, la votació del 155 era "excepcional" i presentava unes "circumstàncies" especials per a Montilla i Antich.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal