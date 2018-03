[Vídeo] El vídeo sobre ocupacions a Barcelona que ha retirat C's després de ser enxampat mentint

Última actualització Divendres, 30 de març de 2018 20:30 h

Apunten a un "error tècnic" però l'Assemblea de Vallcarca veu mala intenció

Redacció| Per a l'Assemblea de Vallcarca és mala intenció per generar confrontació, però Ciutadans assegura que és un error tècnic. El passat dilluns, el partit va difondre a la xarxa un vídeo on la presidenta del grup municipal a Barcelona, Carina Mejías, denunciava ocupacions il·legals a Vallcarca (al districte de Gràcia) amb imatges del Raval, a Ciutat Vella. Tenint en compte la polseguera que ha aixecat a la xarxa, la formació taronja ha retirat el vídeo.

Amb tot, 'Btv notícies' ja havia recollit la gravació, on es pot veure Mejías parlant des d'un carrer del barri de Vallcarca sobre "problemes de convivència i de relació entre ocupes i veïns" mentre -en un moment- apareixen imatges del Raval barrejades amb les de Vallcarca.



Mejías assenyala també al vídeo un "assentament irregular ocupat per estrangers que acumulen tot tipus d'objectes" i els culpa de la mala "convivència" amb els veïns sense explicar més a fons quina és la seva situació. Demana al govern municipal d'Ada Colau que desallotgi de manera immediata els edificis per executar plans urbanístics endarrerits.