Lliçó democràtica de França a Espanya: pactada la pregunta del referèndum d’independència de Nova Caledònia

Després de 15 hores de reunió a París, representants de les diverses forces polítiques del conflicte (també el primer ministre francès, Édouard Philippe) han acordat la pregunta. Tot i que els independentistes neocaledonians havien manifestat la seva preferència per tal que la pregunta parlés de "plena sobirania" i els seus adversaris polítics volien que s’hagués de triar entre "independència" i "manteniment dins França"; han pogut arribar a un acord. Ara, la pregunta ha de ser examinada pel Consell d’estat francès. Una lliçó de democràcia de la República francesa a l'Estat espanyol, que mai s'ha plantejat l'opció de pactar un referèndum d'autodeterminació amb Catalunya. Persecució judicial, econòmica i mediàtica han estat les seves solucions a una demanda -la de l'autodeterminació- que compta amb el suport d'una gran majoria de catalans.

