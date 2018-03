Puigdemont envia un missatge: ''No claudicaré''

31 de març de 2018, 12.05 h

Doncs jo li responc amb unaltre:



No volies "foragitar l'invassor", com vas declarar només ser investit (entenent per invassor la fent desafecta a la teva ideologia feixista i racista, catalans no nazi-onanistes i gent "forània castellanoparlant", que ja no ens mamem el dit i sabem el vostre tarannà de merda i anzi)...?



Toma, "foragitament", xaval: t'has auto-foragitat, a veure si et quedes allà on ets la resta de la teva puta vida fent declaracions que no li importin una merda ni al perso... Llegir més