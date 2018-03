Això és el que tenen en comú Mariano Rajoy i un expresident de Sèrbia

Última actualització Dissabte, 31 de març de 2018 13:00 h

Milošević, que va ser acusat pel Tribunal Penal Internacional (TPI) per l'Antiga Iugoslàvia, d'haver practicat crims contra la humanitat

Redacció | El setmanari alemany Stern ha fet un repàs durant aquests darrers dies de tot el que ha passat a Catalunya en aquests últims mesos. "Les pitjors violacions de drets humans a Europa occidental en les últimes dècades". Així ha titllat la situació actual i la repressió de l'Estat un professor de Filologia Romànica de la Universitat alemanya de Bremen Axel Schönberg.

El professor, sense pèls a la llengua, compara el president del Gobierno, Mariano Rajoy, amb l'expresident de Sèrbia Slobodan Milošević, que va ser acusat pel Tribunal Penal Internacional (TPI) per l'Antiga Iugoslàvia, d'haver practicat crims contra la humanitat com "deportació, assassinat i persecució per motius polítics i religiosos".





En la memòria, Companys







Schönberg ha assegurat també que Alemanya ha estat durant molt temps "un gran contribuent a la repressió del poble català i de la llengua catalana". Però això no és tot. També recull que Lluís Companys va ser torturat l'any 1940 i que la derrota mitar dels Països Catalans en plena Guerra Civil espanyola només va ser possible a l'ajuda logística, financera, humana i material rebuda. Per altra banda, ha recordat que ara per ara els drets humans "estan garantits per la Carta dels Drets Fonamentals de la UE" i que "han estat greument violats per més de set milions de ciutadans de la UE en molts temps".

