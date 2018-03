Arrimadas no descarta un pacte amb els independentistes ''si tornen a la legalitat''

Última actualització Dissabte, 31 de març de 2018 14:30 h

La líder de Ciudadanos tanca la porta a un possible indult per als líders republicans empresonats

Redacció | "Si l'independentisme torna a la legalitat, veig opcions per a un acord de desbloqueig". D'aquesta manera la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no descarta un possible pacte amb els independentistes.

En una entrevista a La Vanguardia, Arrimadas ha assegurat que "som la garantia del desbloqueig i que la part no independentista sigui respectada i escoltada al Parlament".

"Potser els votants de Podemos i del PSC se sorprenguin del fet que els seus partits es dediquin a atacar Ciuddanos en lloc de criticar el procés independentista. Aquest vot sí que no ha servit per a res". I ha afegit que "no se solucionarà la situació de Catalunya amb fórmules que no comptin i marginin a Ciudadanos i als seus votants".

Arrimadas ha insistit però en la idea que "els partits independentistes no volen que acabi el 155 perquè ara mateix no volen governar dins de la llei, i haver d'enfrontar-se a les llistes d'espera, al deute, als barracons escolars... no es volen enfrontar a la realitat".



Les salutacions entre diputats

"Hi ha diputats que no saluden als dels partits constitucionalistes perquè ens consideren fatxes". "En pronunciar aquesta frase intentava que tots veiessin la responsabilitat que tenim perquè el que nosaltres fem influeix al carrer. I quan tu negues la salutació a un altre diputat, en el fons estàs enviant un missatge als seus votants que poden menysprear als votants d'altres formacions. Vull posar fi a això", ha exposat.

Sobre l'indult per als polítics republicans, Arrimadas ha exposat que "primer hem de veure què passa als tribunals. Els polítics hem de ser com la resta de ciutadans i complir la llei. No podem tenir privilegis".

