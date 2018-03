Per què Elisenda Paluzie assegura que la situació de bloqueig afavoreix Catalunya?

Última actualització Dissabte, 31 de març de 2018 16:00 h

La presidenta de l'ANC insisteix en investir Carles Puigdemont

Redacció | La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, assegura en una entrevista d'aquest dissabte el diari Ara: "La "situació de bloqueig ens afavoreix".

Considera que és així perquè "qui no es pot permetre una Catalunya ingovernable és l'Estat", i posa d'exemple el 'no' del PNB als pressupostos generals "fins que no s'aixequi el 155". Ara bé, Paluzie, que és "conscient" del risc de presó, insisteix en investir Carles Puigdemont a la presidència de la Generalitat i ho veu "millor" que tornar a plantejar el nom de Jordi Sànchez.



L'exdegana d'Economia de la UB, que considera que l'entitat sobiranista ha de "recuperar la distància" amb els partits, defensa que l'electorat d'ERC "no pot entendre" els discurs dels republicans. "Pots fer un discurs de realisme i dir que som febles, que no ens n'hem sortit, fer autocrítica, però el que no pots fer és ara dir que no hi ha majoria després d'haver pressionat per fer la DUI a l'octubre", assegura a l'entrevista.



Opció Puigdemont



Paluzie insisteix en Puigdemont perquè "en el moment que hi hagi un altre president, la seva figura perdrà força", afirma a la mateixa entrevista. De fet, defensa tornar-lo a investir també perquè "és l'única figura que queda del Govern legítim". I amb la detenció de Puigdemont a Alemanya, Paluzie creu que "ha tornat a sorgir que és una causa política i hi ha veus importants a Europa denunciant-ho".

Crítica amb com es van gestionar els dies posteriors a l'1-O –"les febleses de l'octubre"-, Paluzie defensa que s'han de pensar "estratègies que enforteixin quan es presenti una altra finesntra d'oportunitat" per a l'independentisme. "Des del derrotisme, la inseguretat i la incoherència no s'eixampla res; dient el contrari del que deies abans no sumaràs ningú", insisteix la líder de l'ANC.



Negociacions fallides

De fet, és en aquest context que creu que va ser un "error" pensar que "des de la feblesa" l'Estat negociaria amb el Govern: "No dialoga tret que no tingui altre remei".

A més, la successora de Jordi Sànchez defensa que "és ingenu pensar" que amb un govern autonòmic es reobriran el Diplocat o les delegacions a l'exterior: "En realitat, no és tant diferent el 155 d'un govern autonòmic tutelat", rebla.

Respecte de les mobilitzacions a partir d'ara, Paluzie també diu que "cal estar preparat per respondre ràpid" al marge de les xifres de participació. En ser preguntada pels CDR, la líder de l'ANC demana "estudiar bé" la seva proposta perquè considera que la resistència no violenta i la desobediència pacífica són "legítimes" però que s'han de "seguir escrupolosament els principis perquè es busca un relat de violència que no ha existit". "Alhora hem d'evitar també el paternalisme", insisteix.

