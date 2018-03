[Vídeo] Les diferències entre ser secretari general d'UGT a Catalunya i ser-ho a Espanya

31 de març de 2018, 18.03 h

Ja hi han hagut desenes de milers de baixes d'afiliats tant d'UGT com de CCOO com de la CGT. Continueu posicionant-vos del costat dels NAZIS de merda de l'alta burgesia per a construir murs que separin (per comptes d'unir) els treballadors, desgraciats de merda, "alliberats sindicals" vividors de la mamandúrria. Tan de bo us extinguiu i torni a pujar com l'escuma la CNT com a principis del s. XX, l'únic sindicat sense càrrecs remunerats, sense subvencions i sense "alliberats" i on els vostre... Llegir més