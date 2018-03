Els socialistes exigeixen mesures davant la conducta ''masclista i sexista'' de Salvadó

els francesos van fer justicia a temps El prat de llobregat El prat de llobregat

31 de març de 2018, 21.03 h

El que exigeix mesures és la presa amb la qual va presentar la dimissió del càrrec al president, un valent com ell, mereix dedicar-se a la vida civil i guanyar-se les garrofes treballant i no vivint del compte polític professional, per amagar-se directament al moment que s'ha de donar la cara. Això sí que és greu i és el que he vist de masses polítics independentistes, covardia i falta de lideratge vergonyós i actualment ningú d'ells es guanya salari que cobri dels electors.