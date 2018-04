Un portaveu de l'Antifa de Neumünster: ''Estem convençuts que Puigdemont serà alliberat''

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 05:00 h

L'ANC Berlín i el CDR Berlín han organitzat una concentració per aquest diumenge davant de la Porta de Brandenburg

A.S. | "Estem convençuts que Puigdemont serà alliberat". En una entrevista a Revista Mirall, el portaveu del grup Antifeixista de Neumünster, localitat al nord d'Alemanya on Carles Puigdemont està detingut des de diumenge passat, ha assegurat que "com a antifeixistes som demòcrates i degut que la separació de poders és un pilar fonamental en les societats democràtiques, estem en contra que un govern influeixi en les decisions d'un tribunal".

"No pensem que Puigdemont sigui un criminal per això pensem que la seva detenció no és justa. De quin crim seria responsable?", s'ha preguntat. "Que el vulguin tancar per rebel·lió és ridícul. Creiem que la idea de l'autodeterminació dels pobles justifica el referèndum de Catalunya, i l'acte de votar no és un crim sinó un dret fonamental de les societats democràtiques".

"Diuen que els independentistes són violents però per a nosaltres la violència consisteix, sobretot, en la repressió contra el referèndum i contra els intents de formar Govern a Catalunya i contra el moviment independentista en general".



"Solidaritat amb la lluita"

Tot i no estar d'acord en totes les posicions de JxCAT des de l'Antifa de Nemünster volen mostrar "la solidaritat amb la lluita dels catalans per a la seva autodeterminació i sobretot per les reformes socials boquejades per Madrid".



De fet, ja han participat activament en les diferents concentracions que s'han organitzat davant de la presó de la localitat Alemanya.



Concentracions a Berlín

Sense anar més lluny, per aquest diumenge dia 1 d'abril també hi ha convocada una gran concentració per part de l'ANC Berlín i del CDR Berlín davant de la Porta de Brandenburg a les 12 hores.





Aquest diumenge dia 1 d'abril el CDR i l'ANC Berlín convoquen una manifestació per una solució política al conflicte i contra tota extradició. Serà a les 12.00 a la Porta de Brandenburg a Berlín. La CUP Exterior hi serem. pic.twitter.com/tjah4NICnU — CUP Exterior (@CUPExterior) March 30, 2018

Una delegació de JxCAT formada per les diputades de Junts per Catalunya Aurora Madaula i Quim Torra participaran en l'acte.

