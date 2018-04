Els motius de l'advocat de Puigdemont per pensar que Alemanya ''refusarà l'euroordre''

ACN Barcelona .- L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, sosté que "la justícia alemanya refusarà completament l'euroordre" contra el president destituït. En una entrevista aquest dissabte al vespre al programa 'Preguntes Freqüents', l'advocat ha recordat que "tots els estats europeus tenen un delicte semblant al de rebel·lió però tots ells exigeixen violència". En aquest sentit, ha subratllat que "la violència no s'ha produït". "Esperem que els jutges alemanys s'adonin que aquests fets no encaixen amb el delicte d'alta traïció previst en el seu codi penal", ha explicat esperançat. Preguntat per la resta de polítics catalans a l'estranger, Cuevillas ha dit que confia "en la justícia de tots els països europeus i, en concret, l'alemanya", perquè, segons l'advocat, s'han comès moltes "vulneracions de drets", entre elles, "el fet de marcar la casella de corrupció".