Pere Aragonès aposta per dialogar amb Rajoy i diu que no té sentit investir Puigdemont

El nou home fort d'ERC sorprèn l'independentisme

Redacció | Pere Aragonès, una de les persones de confiança d'Oriol Junqueras, secretari d'Economia del Govern, amb l'exili de Marta Rovira s'ha convertit en una de les peces importants del nou organigrama d'Esquerra. Aragonès, que ha dedicat tota la seva vida política al partit i que ara té possibilitats reals de convertir-se en el nou vicepresident de Catalunya, ha concedit una entrevista La Vanguardia aquest diumenge.

Esquerra vol dialogar amb Rajoy

Pere Aragonès, ha defensat aquest diumenge que l'independentisme ha de seure a una taula par a dialogar amb el Govern espanyol per buscar una solució política a la situació entre Catalunya i l'Estat: "Nosaltres hi estem disposats, sent ferms en les nostres conviccions, però cal dialogar".

Tot i acceptar que els republicans no volen posar condicions prèvies ha assegurat que "mentre hi hagi represaliats o amenaces no serà un diàleg honest". Així creu que seria bo per iniciar les converses que els presos sobiranistes fossin alliberats i retirar-ne les acusacions jurídiques.

Aragonès ha criticat que des de l'Estat no s'estigui disposat a parlar i que no es pot estar "amenaçant permanentment amb actuacions penals contra la voluntat democràtica de més de dos milions de catalans".

No té sentit investir Puigdemont

Sobre la possibilitat d'investir Carles Puigdemont com a president, el dirigent d'ERC ha assegurat que ara mateix la prioritat és la seva defensa i ha recordat que va retirar la seva candidatura l'1 de març: "Si no hi ha un canvi, no té sentit tornar a plantejar-ho, ja que estaríem fent una mera especulació".

Recuperar institucions i ampliar la base social

El discurs d'ERC s'ha encallat amb aquests dos conceptes que els seus líders no paren de repetir malgrat que no sigui acceptat entre els independentistes: ha reiterat que cal un Govern "amb la màxima urgència" i ha reclamat una nova estratègia independentista perquè creu que "calen majories inapel·lables" i trobar aliances més àmplies.

