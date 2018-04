Zoido embogeix contra Guardiola i diu que l'entrenador fa apologia de la violència

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 12:00 h

El ministre assegura que "assetjar a qui no és independentista és violència"

Gerard Sesé @gerardsese | La diplomàcia espanyola està perdent el relat internacional. Els dirigents espanyols mostren impotència davant la realitat, que els està superant dia a dia. És per això que hi ha sortides de to tan absolutament fora de lloc que només es poden emmarcar en aquest context de ràbia i impotència.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dissabte que "assetjar" als qui no combreguen amb l'independentisme és "violència" i intentar imposar un projecte excloent "no és democràtic".El més sorprenent de tot és que aquestes declaracions del ministre eren la resposta a la pregunta sobre què li semblaven les declaracions que va fer el dia abans, divendres, Pep Guardiola, l'entrenador del Manchester City, quan afirmava que "és una gran injustícia que ens comparin amb ETA o amb la Kale borroka".Zoido ha insistit que "intentar pressionar jutges i fiscals" constitueix violència, així com "enfrontar-se" amb la Policia. Així mateix, ha considerat que intentar "imposar un projecte excloent a la meitat de la població per les braves no és democràtic".