Ana Rosa Quintana se'n fot a Twitter de la querella de Comín i Puigdemont

Escriu, literalment, un "¡Ja, ja!"

Gerard Sesé @gerardsese | El president Carles Puigdemont i el conseller Toni Comín, van presentar dijous passat una querella contra el programa d'Ana Rosa Quintana de Telecinco per la publicació dels seus missatges de mòbil. La querella es va presentar als jutjats de Lovaina, el municipi belga on els periodistes de Telecinco van filmar el mòbil de Comín, que era en un acte públic del partit nacionalista flamenc l'N-VA. I aquesta ha estat la resposta de la madrilenya.

Ana Rosa Quintana, també coneguda en alguns cercles com "Ana Copy Quintana", ha respost a Twitter a la querella de Puigdemont i Comín. La periodista ha retuitat un bon nombre de tuits de suport, i fins i tot ha escrit un "ja! ja!" després de conèixer la notícia des de Bèlgica. A més, la presentadora ha donat les gràcies "a tants missatges de suport". "Als que insulten que no molestin no els llegeixo i per cert, ja que em seguiu amb tant afany, no us perdeu el Programa d'Ana Rosa dilluns", ha afegit tot i que s'ha equivocat a l'hora d'escriure el perfil del programa i no ha quedat enllaçat:





Ja! Ja! — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 29 de març de 2018

Muchas gracias a tantos mensajes de apoyo.

A los que insultan que no se molesten no los leo y por cierto ya que me seguís con tanto afán , no os perdais el@programadear el lunes. — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 30 de març de 2018

