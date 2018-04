El tuit d'esperança de Puigdemont des de la presó 6 mesos després de l'1-O

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 13:00 h

"Sis mesos després de l'1-O, el Govern som presos polítics però lliures d'esperit"

ACN Barcelona .- Nou missatge a les xarxes socials del diputat de JxCat Carles Puigdemont, destituït de la presidència en aplicació de l'article 155. "Sis mesos després de l'1-O, el govern de Catalunya som presos polítics però lliures d'esperit", diu el text.

Sis mesos després de l'#1Oct ☑ el @catalan_gov som #presospolítics, però lliures d'esperit. Aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial va ser l'inici d'una nova era de la qual no hi ha retorn possible. Ahir, avui i sempre al vostre costat https://t.co/3FoFS3LMvz pic.twitter.com/2McRPIo5vX — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 d’abril de 2018

A través del missatge, Puigdemont, que és a la presó de Neumünster a Alemanya, ha assegurat que "aquella jornada de dignitat popular i barbàrie policial" va obrir una nova etapa de la qual no hi ha "retorn possible". "La paraula de la ciutadania no pot ser mai delicte; no escoltar-vos és legal però immoral", afegeix el compte d'Instagram. Tots els perfils de Puigdemont a les xarxes socials són gestionats pel seu equip des d'aquesta setmana.