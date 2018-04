Mas abraça el discurs d'ERC: ''investir Puigdemont comportaria més processos penals''

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 14:00 h

ACN Barcelona .- L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest diumenge que "tothom sap que en aquest moment investir Carles Puigdemont al Parlament comportaria obrir més processos penals contra més persones". "I el que s'ha de valorar és si això en aquest moment val la pena després de tenir tanta gent fora del país, a la presó o en processos per la via penal, o no cal i ara cal rearmar les forces i tornar a plantar cara i tirar endavant".

En una entrevista aquest diumenge al programa 'Via lliure' de RAC1, Mas ha insistit que Puigdemont té "tota la legitimitat per ser investit" perquè té la majoria parlamentària: "És una evidència total, però a vegades la legitimitat no s'imposa a curt termini", ha assegurat. En demanar "combatre" una situació "injusta" -"amb la força que tenim"-, Mas ha defensat que formar govern i investir un president no ha de ser "incompatible" amb reclamar "legitimitat" i "seguir lluitant".



L'expresident de la Generalitat ha augurat també que la situació es pot capgirar si es fan "les coses bé" però ha avisat també que no serà "en els propers sis dies o sis mesos". I ha afegit que tot plegat requerirà "constància i molta intel·ligència política".

