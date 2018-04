Ciudadanos, a la deseperada, intenta fer-li un favor a Llarena: ''la violència a Catalunya és evident''

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 17:00 h

El secretari general del grup parlamentari afirma que els seus candidats "no poden circular lliurement com qualsevol altre ciutadà per Espanya"

ACN Barcelona .- El secretari general del grup parlamentari de Cs, Miguel Gutiérrez, considera que la violència a Catalunya "és evident". "Les nostres seus han estat atacades i els nostres candidats a Catalunya no poden circular lliurement com qualsevol altre ciutadà per Espanya, i això ja em sembla violent, perquè els que en el seu propi domicili no poden tenir una vida normal i corrent em sembla violència; és la que s'ha d'eradicar", ha assegurat Gutiérrez en una atenció als mitjans aquest diumenge. De fet, el diputat de la formació taronja ha insistit que li sembla "lamentable que s'utilitzi violència contra les persones que pensen diferent per intentar reivindicar qualsevol procés" i ha fet una crida a defensar les opcions polítiques de cadascú –totes són "respectables i defensables"- en parlaments i votacions. Així, creu que "no s'ha d'utilitzar el carrer per reivindicar, i encara menys amb violència, posicions polítiques que només separen la societat".

Gutiérrez n'ha parlat l'endemà que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, assegurés que "assetjar qui no combrega amb l'independentisme és violència".

En la mateix atenció als mitjans, Cs també ha replicat a la disposició al diàleg que ha posat sobre la taula ERC, en una entrevista a Pere Aragonès, adjunt a la presidència dels republicans, a 'La Vanguardia'. "L'independentisme no ha de negociar amb l'Estat, sinó entre ells per posar un candidat que no estigui acusat de greus delictes com ho estan tots els que ha proposat [Roger] Torrent", president del Parlament.

"No és una negociació bilateral; han de posar una persona irreprotxable; no sé si és que no són capaços de trobar una persona així dins els partits independentistes", ha insistit el dirigent de la formació taronja. En conclusió, ha resolt que JxCat i ERC haurien de presentar un candidat "mínimament elegible" a la investidura.

D'altra banda Gutiérrez ha interpel·lat el PSOE i el PNB de cara als pressupostos, que el ministre Cristóbal Montoro portarà aquesta setmana al Congrés. "Que per un cop canviï el discurs del 'no es no', s'abstingui i permeti que avancin" els comptes, ha reclamat Gutiérrez als socialistes.