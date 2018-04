[Vídeo] Els CDRs desmunten les barreres del peatge de La Roca en plena Setmana Santa

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 18:00 h

Tapen les càmeres perquè els vehicles puguin passar sense sanció

Gerard Sesé @gerardsese | Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han desmuntat aquest diumenge a la tarda les barreres del peatge de l'AP-7 a la Roca del Vallès. L'acció s'ha produït pels voltants de les 16.00 hores quan un grup d'un centenar de persones s'ha dirigit al peatge de la Roca, al quilòmetre 128,5 de l'AP-7, i ha començat a "trencar i retirar diverses barreres en sentit Barcelona", segons ha informat Abertis, que ha reclamat la presència dels Mossos d'Esquadra. Els conductors passen pel peatge sense pagar mentre sonen les campanes d'alerta. Paral·lelament, els CDR han posat diverses bosses d'escombraries a les càmeres de seguretat per evitar que els conductors que se salten el control de la Roca puguin ser identificats.

Els CDRs tallen el peatge de La Roca © https://twitter.com/LOngJOhnS1lv3r/status/980461121214828544 Comparteix Tweet

Etiquetes cdrs, peatges

L'acció dels CDR s'emmarca en una crida a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació tornada de Setmana Santa. Amb el lema 'No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm" s'ha batejat com la "primera acció directa de desobediència civil massiva".



"Fem una crida a tothom qui pugui donar un cop de mà a les nostres companyes que ja són allà , som al peatge de la Roca del Vallès", ha piulat el CDR de Ripollet al seu compte de Twitter, amb els hashtags #PrimaveraCatalana i #Novullpagar. Aquesta acció d'aixecar les barreres dels peatges es podria repetir en les properes hores en d'altres punts de la mateixa AP-7 o en altres vies de peatge com la C-16 o l'AP-2.



També la C-16 a Castellbell i el Vilar



Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han obert cap a les cinc de la tarda d'aquest diumenge les barreres dels peatges de la C-16 Castellbell i el Vilar (Bages), segons ha informat a l'ACN la concessionària Autema. Els concentrats han tapat les càmeres que enregistren les matrícules dels cotxes i han permès als conductors passar sense pagar. L'acció s'ha allargat fins a tres quarts de set de la tarda i fins al lloc s'hi ha desplaçat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra. A la policia catalana li consta que alguns dels concentrats han malmès les barreres i que algunes han deixat de funcionar. L'acció dels CDR s'emmarca en una crida a no pagar els peatges de les autopistes en l'operació tornada de Setmana Santa. Amb el lema "No manaran a ningú si nosaltres no els obeïm'·s'ha batejat com la "primera acció directa de desobediència civil massiva".