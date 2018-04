Un partit alemany ofereix a Puigdemont una “residència permanent” a Alemanya

Última actualització Diumenge, 1 d'abril de 2018 19:10 h

La diputada Zaklin Nastic explica al seu blog que han fet l’oferta al president destituït durant la seva visita a la presó de Neumünster

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona .- El partit d’esquerres alemany Die Linke ha ofert al president destituït Carles Puigdemont una “residència permanent” a Alemanya per si ha d’acreditar una residència fixa al país durant el seu procés judicial contra l’extradició. Així ho ha explicat en un escrit al seu blog la diputada Zaklin Nastic, que aquest diumenge l’ha visitat a la presó. Una residència permanent podria ajudar Puigdemont a reduir el ‘risc de fuga’ en cas que el jutge considerés donar-li la llibertat com a mesura cautelar mentre dura el seu procés. La parlamentària ha remarcat que ha vist Puigdemont “animat” i ha indicat que durant la seva visita els ha dit que no és “cap criminal” sinó un polític que “defensa drets democràtics fonamentals i els drets humans”. La diputada de Die Lienke ha transmès a Puigdemont la solidaritat del seu partit amb la seva causa i la seva voluntat de que sigui alliberat “immediatament”.

Dia de visites



El diputat alemany Diether Dehm, del partit d'esquerres Die Linke, també ha visitat aquest diumenge el president destituït Carles Puigdemont a la presó de Neumünster i ha reclamat el seu alliberament. En declaracions a la premsa recollides per Catalunya Ràdio, Dehm ha assegurat que els dos delictes pels quals es processa Puigdemont, rebel·lió i malversació, podrien no tenir base a Alemanya i que, si això és així, "la justícia alemanya només té una via, alliberar-lo". Dehm ha assegurat que Espanya no té "un sistema de justícia 100% democràtic" i ha afegit que si l'Estat fos "realment democràtic" hagués "trobat maneres d'arribar a compromisos" sobre Catalunya. Segonos ell, Puigdemont "està preocupat" per una possible extradició perquè no creu que fos tractat amb bones condicions a Espanya. De fet, Dehm ha dit que a les presons espanyoles hi ha hagut "tortures" i s'han vulnerat drets fonamentals, i ha recordat els casos en aquesta línia pel que fa a ex-presos d'ETA.



Manifestació a Berlin



L'ANC-Alemanya ha organitzat aquest diumenge una manifestació per reclamar l'alliberament del president destituït Carles Puigdemont, que està tancat a la presó alemanya de Neumünster, així com també de la resta de polítics presos a l'estat espanyol. La mobilització ha començat davant de la porta de Brandenburg de Berlín, i ha acabat amb una protesta just davant del ministeri de justícia de govern alemany. Els manifestants, amb pancartes per a l'alliberament dels presos i estelades, han fet càntics com "Puigdemont, President!" o "Llibertat presos polítics".

Notícies relacionades