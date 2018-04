Alemanya, un país amb garanties: bloqueja perfil de Twitter de la Fundación Francisco Franco

Última actualització Dilluns, 2 d'abril de 2018 05:00 h

En compliment de la llei 'NetzGD' que prohibeix continguts que incitin a l'odi a les xarxes

Gerard Sesé @gerardsese | Arran de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, les preguntes que es fan els catalans en vers les similituds jurídiques entre el país germànic i Espanya són constants. La realitat és que el país centreeuropeu té una democràcia sòlida, consolidada i que prohibeix qualsevol discurs xenòfob o que inciti a l'odi. Espanya no.

Sota la "NetzGD" les companyies tecnològiques es poden enfrontar a multes de fins a 50 milions d'euros per no eliminar contingut o bloquejar comptes que entrin dins la categoria de discurs de l'odi. La llei els concedeix un període de tan sols 24 hores després de rebre una notificació o denúncia per part dels usuaris.

Facebook i Twitter s'han vist obligats a contractar moderadors addicionals per als seus usuaris a Alemanya i tenen més de 1.200 empleats controlant el contingut denunciat pels usuaris a Berlín i Essen. La normativa no només s'aplica a Twitter, sinó que també regula plataformes com Instagram, snapchat i Youtube.

Espanya, paradís de fundacions feixistes

Si la nomenclatura d'Espanya encara manté viu el record de Franco, o que el partit de Govern tingués el seu president d'honor un exfranquista com Manuel Fraga, no és d'estranyar, doncs, que a l'estat espanyol estigui ple de fundacions feixistes. El que a Alemanya és delicte, a Espanya, fins i tot, rep subvencions públiques. A part de la Fundación Nacional Francisco Franco, hi ha altres que honren la memòria del dictador Franco i un nodrit grup de colpistes i col·laboradors com Fundación José Antonio Primo de Rivera, del militar africanista la Fundación Yagüe, el criminal de guerra Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, una fundació pel líder de l'exrrema dreta la Fundación Blas Piñar, d'un franquista que va flirtejar amb els nazis, Fundación Serrano Súñer, Fundación Ramiro Ledesma Ramos, un admirador de Hitler que va crear el nacionalsindicalisme espanyol i Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, fundador de la Legión.

I un bon exemple d'això mateix és el fet que des d'Alemanya cap ciutada pot veure perfils de tarannà totalitaris com la Fundación Francisco Franco. Si hom es connecta des de qualsevol punt de la geografia germànica apareix el perfil blocat amb el següent missatge: "El perfil @FNFFranco està blocada a Alemanya segons la legislació local". Així ho explica eldiario.es amb les captures de pantalla corresponents.El motiu que aquest perfil franquista no es pugui veure és perquè el passat mes d'octubre el Parlament alemany va aprovar una nova legislació, coneguda com a Llei de Control de Xarxes o "NetzGD" (en sigles en alemany). Aquesta normativa és una simple actualització de les lleis ja vigents, ja que trasllada els mateixos principis de control de dades a les xarxes socials, especialment a Twitter i Facebook.