El Gobierno justifica que Margallo cobrés un sou mentre tenia una pensió d'exeurodiputat

Última actualització Dilluns, 2 d'abril de 2018 11:30 h

Els tripijocs arriben als ministres per a tenir un doble ingrés

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Un nou escàndol de magnituds estratosfèriques que, una vegada més, passaran desapercebuts a Espanya. I diem que es tracta d'un cas molt gros perquè afecta directament a les més altes esferes del Gobierno: els seus ministres. I és que la Moncloa ha donat via lliure al fet que els ministres que hagin estat eurodiputats cobrin sou i pensió alhora.

Què va passar?

L'any 2015, qui era ministre d'Afers Exteriors, José Manuel García-Margallo, va ingressar més per la seva pensió de jubilació del Parlament Europeu que pel seu càrrec al Gobierno, segons es desprèn de la declaració de béns presentada davant el Congrés dels Diputats.

En concret, Margallo declarava haver rebut 46.926 euros per la nòmina del ministeri, mentre que la pensió que li abona l'Eurocambra va ascendir a 61.227 euros. A més, va rebre 2.137 euros per dividends de les 25.758 accions de societats cotitzades que posseeix per valor de 124.564 euros.

El Gobierno ho justifica

Amb les explicacions que ha donat el Gobierno recollides per InfoLibre.com , es dona via lliure a què els ministres que hagin estat eurodiputats cobrin sou i pensió alhora. La Moncloa es nega a explicar quina norma va permetre que durant almenys dos anys Margallo cobrés mentre era ministre la pensió que el fons del Parlament Europeu assigna als exparlamentaris que hagin complert 63 anys i ho considera igualment compatible al·legant que és una "renda" generada per aportacions de "els partícips" del fons i no una pensió.

Notícies relacionades